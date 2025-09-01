Yli 600 kuollut maanjäristyksessä Afganistanissa

Afganistanissa tuhoisa maanjäristys.

Yli 600 ihmistä on kuollut maanjäristyksessä Afganistanissa, kertoo maan sisäministeriö. Lisäksi yli 1 500 ihmistä on loukkaantunut.

Maanjäristys iski maan itäosiin sunnuntaina hieman ennen puoltayötä ja oli voimakkuudeltaan 6.0.

Suurin osa kuolemista ja loukkaantumisista on tapahtunut Konarin maakunnassa, jossa maanjäristys tuhosi useita rakennuksia johtaen satoihin kuolemiin. Lisäksi yli kymmenen ihmistä on kuollut ja yli 200 loukkaantunut Nangarharin maakunnassa.
 

