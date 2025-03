Maanjäristyksen kuolonuhrien määrä noussut Bangkokissa

Kaakkois-Aasiassa tuhoa kylväneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa on noussut 17:ään.

Paikallisten viranomaisten mukaan lisäksi kolmisenkymmentä ihmistä on loukkaantunut, ja päälle 80:n olinpaikka ei ole tiedossa.

Perjantain maanjäristys sai aikaan pahinta hävitystä Thaimaan naapurimaassa Myanmarissa. Maata hallitsevan sotilasjuntan mukaan ainakin yli 1 600 ihmistä on saanut surmansa järistyksen vuoksi. Uhrien määrä on noussut jatkuvasti, kun tuhoalueilta on saatu lisää tietoja.

