Maa järissyt jälleen Afganistanissa

Afganistanin maanjäristysaluetta on riepotellut jälleen jälkijäristys, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Jälkijäristys oli BBC:n mukaan voimakkuudeltaan 5,6.
Venäjä kertoo, että se on lähettänyt rahtikoneella humanitaarista apua Afganistaniin. Lastissa oli Venäjän hätätilanneministeriön mukaan 20 tonnia ruokaa maajäristyksessä kärsineille ihmisille, kertoo uutistoimisto AFP.
Lue myös: Afganistanin maanjäristysten uhrimäärä kasvoi yli 2 200:aan
Jotkin maat kuten Yhdysvallat ovat pidättyväisiä tarjoamaan apua Afganistanille, sillä maata hallitsee Taleban-hallinto, joka tunnetaan muun muassa ääri-islamistisista näkemyksistään.
Afganistanin itäosiin viikonloppuna iskeneen maanjäristyksen uhrimäärä nousi aiemmin uutistoimisto AFP:n mukaan yli 2 200:aan.