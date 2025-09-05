Maa järissyt jälleen Afganistanissa

Suurin osa Afganistania ravisuttaneiden maanjäristysten uhreista on löytynyt Konarin maakunnasta.AFP / Lehtikuva
Julkaistu 40 minuuttia sitten

Afganistanin maanjäristysaluetta on riepotellut jälleen jälkijäristys, uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC

Jälkijäristys oli BBC:n mukaan voimakkuudeltaan 5,6.

Venäjä kertoo, että se on lähettänyt rahtikoneella humanitaarista apua Afganistaniin. Lastissa oli Venäjän hätätilanneministeriön mukaan 20 tonnia ruokaa maajäristyksessä kärsineille ihmisille, kertoo uutistoimisto AFP.

Jotkin maat kuten Yhdysvallat ovat pidättyväisiä tarjoamaan apua Afganistanille, sillä maata hallitsee Taleban-hallinto, joka tunnetaan muun muassa ääri-islamistisista näkemyksistään.

Afganistanin itäosiin viikonloppuna iskeneen maanjäristyksen uhrimäärä nousi aiemmin uutistoimisto AFP:n mukaan yli 2 200:aan.

