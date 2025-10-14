Rankkasateet jatkuivat Meksikossa viime viikolla useita päiviä, mistä seurasi tulvia ja maanvyöryjä.

Meksikon viime viikon rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa on kuollut ainakin 64 ihmistä maan keski- ja itäosissa, kertovat viranomaiset. Lisäksi 65 ihmistä on yhä kateissa.

Rankkasateet jatkuivat Meksikossa viime viikolla useita päiviä, mistä seurasi tulvia ja maanvyöryjä. Tieyhteydet ovat yhä poikki useisiin pieniin yhteisöihin.

Maan presidentin Claudia Sheinbaumin mukaan noin 10 000 sotilasta on määrätty pelastustöihin. Loukkuun jääneille on tuotu ruoka- ja vesikuljetuksia veneillä, lentokoneilla ja helikoptereilla.

– Monia lentoja tarvitaan, jotta ruokaa ja vettä saadaan tuotua tarpeeksi, Sheinbaum sanoi maanantaina toimittajille.

Tulvinta iski voimakkaimmin Veracruzin, Hidalgon ja Pueblan osavaltioihin. Yksin Hidalgossa kadonneita on yli 40.

Vahvistettujen kuolonuhrien määrä on noussut vauhdilla. Vain puoli vuorokautta aiemmin oli kerrottu kuolleita olleen 47.

Paikalla olevan uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan tulva-alueella paikalliset ovat joutuneet kävelemään kilometrien matkoja etsiessään ruokaa ja vettä, koska ajoneuvot eivät pysty kulkemaan tulvineilla teillä.

– Kävelimme 2,5 tuntia mudan läpi. Kaikki on mennyttä, meillä ei ole tarvikkeita, ei ruokaa, ei mitään, sanoi 35-vuotias maanviljelijä Marco Mendoza AFP:lle.

Sadepilvet suurilta osin väistyivät maan yltä sunnuntaina, minkä ansiosta pelastustyöntekijät ovat päässeet käyttämään raskasta kalustoa tulvatuhojen raivaamiseen.