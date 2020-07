Sateet yltyvät taas Japanin rankkasateiden runnomalla saarella – kadonneiden etsintä jatkuu

Viranomaisten mukaan Kumamoton alueella 24 ihmistä on kuollut, 16:n uskotaan kuolleen ja 12 ihmistä on kateissa. Rankkasateiden on ennakoitu jatkuvan maanantain ja tiistain ajan. Maanantai-iltaan mennessä Kyushun saaren pohjois- ja eteläosiin odotetaan noin 250 millimetrin sateita. Naapuroivalle Shikokun saarelle ennustetaan 300 millimetrin sateita.

Hoivakodissa pyörätuoleissa olleet eivät päässeet pakenemaan

Suurten ihmismäärien evakuointia on vaikeuttanut koronaviruksen leviämisen pelko. Japanissa lähes 1 000 ihmistä on kuollut tautiin ja tartuntoja on todettu lähes 20 000. Evakuointikeskuksissa perheiden välillä yritetään pitää etäisyyttä ja evakuoituja on määrätty pesemään käsiään tiheään tahtiin sekä käyttämään kasvomaskeja.