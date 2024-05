Kymmeniä ihmisiä kuollut tulvissa Brasilian eteläosassa

Kymmeniä ihmisiä on kuollut Brasilian eteläosassa tulvien ja mutavyöryjen takia, kertoivat viranomaiset perjantaina. Kuolleiden määrä nousi perjantaina 39:ään.



Pelastustyöntekijät etsivät rankkasateen jatkuessa romahtaneiden talojen, siltojen ja teiden raunioiden joukosta kadonneeksi ilmoitettuja ihmisiä. Etsintöjä tehtiin veneiden ja lentokoneiden avulla.



Rio Grande do Sulin osavaltion vestönsuojeluviranomaisten mukaan yli 70 ihmistä on loukkaantunut ja yli 24 000 on paennut kodeistaan. Lisäksi lähes 70 ihmisen kerrottiin olevan kateissa.