Brasiliassa liki 50 ihmistä kuollut tulvissa ja maanvyörymissä, kymmeniä kateissa – "Emme tiedä, mihin uhriluku päättyy"

Yhtä lukuun ottamatta kaikki kuolemantapaukset on raportoitu San Sebastiaon kaupungista. Suosittu rantakohde on yksi pahiten rankkasateissa kärsineistä alueista. Kaupungissa satoi vuorokauden aikana noin 680 millimetriä, mikä vastaa normaalitilanteessa yli kahden kuukauden sademäärää.

Kosteat sääolosuhteet ovat vaikeuttaneet pelastustoimintaa, johon on osallistunut tuhatkunta pelastajaa tukenaan 50 ajoneuvoa, 14 helikopteria ja 53 insinööriryhmää.

Virallisesti 38 ihmistä on ilmoitettu kadonneeksi, mikä kuvernöörin mukaan todennäköisesti nostaa kuolonuhrien määrän lähemmäs 70:tä.

Viranomaisten mukaan yli 1 700 ihmistä on evakuoitu kodeistaan väliaikaisesti ja ainakin 760 on menettänyt kotinsa.

Sairaalahoitoon on viety 25 ihmistä, joiden joukossa on myös kuusi lasta. Sairaalahoitoa vaativista seitsemän tila on vakava.