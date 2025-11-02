Meksikossa yli 20 ihmistä on kuollut supermarketissa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertovat paikallisviranomaiset.
Räjähdys tapahtui maan pohjoisosassa Sonoran osavaltiossa paikallista aikaa lauantaina.
Viranomaisten mukaan kuolleita on ainakin 23. Lisäksi räjähdyksessä on loukkaantunut ainakin 11 ihmistä. Sonoran osavaltion kuvernöörin Alfonso Durazon mukaan osa uhreista on alaikäisiä.
Räjähdys tapahtui Hermosillon kaupungin keskustassa sijaitsevassa supermarketissa. Durazo kertoi määränneensä tutkinnan räjähdyksen syistä.
Paikallisten turvallisuusviranomaisten mukaan kyse ei ollut siviileihin kohdistuneesta hyökkäyksestä tai väkivallanteosta.
Maan presidentti Claudia Sheinbaum on esittänyt viestipalvelu X:ssä surunvalittelunsa räjähdyksessä kuolleiden perheille ja läheisille.
Presidentti kertoi lisäksi ohjeistaneensa maan sisäministeriä lähettämään paikalle tukiryhmän auttamaan loukkaantuneita ja uhrien omaisia.