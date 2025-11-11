Talviset ja kylmemmät säät hiipivät pikkuhiljaa eteläänkin.

Lähipäivinä lauhaa ilmaa virtaa vielä kerran maan etelä- ja keskiosiin, mutta sen jälkeen luvassa on selvästi kylmempää.

– Loppuviikolla odotetaan pakkasia ja lunta myös maan eteläosaan, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.

Tiistaina aivan lounais- ja etelärannikon tuntumassa voi tulla vesikuuroja, mutta muuten päivästä on tulossa laajalti poutainen ja pilvipeite voi rakoilla.

– Lämpötila on rannikoilla reilut 5 astetta, mutta sisämaahan ja pohjoiseen päin mentäessä lämpötilat laskevat nopeasti, ja pohjoisessa ollaan iltapäivälläkin pakkasen puolella.

Lapissa pakkanen paukkuu 10–15 asteen välillä. Tämän syystalven kylmin lukema mitattiin Muoniossa, jossa pakkasta on ollut 17 astetta.