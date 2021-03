Lumipyry jatkuu tänään suurimmassa osassa Suomea, liikennesää paikoin vaarallinen – pakkanen kolkuttelee ovella ensi viikolla

Idässä lumisateet ovat jo pitkälti lakanneet, ja loppupäivä on poutainen mentäessä Helsingistä itään kohti Etelä-Karjalaa ja Etelä-Savoa. Pohjois-Suomessa ja Lapissa lunta sataa hiukan, mutta pilvipeite myös rakoilee.

Lumisateiden vuoksi Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia mahdollisesti vaarallisesta liikennesäästä varsinkin maan länsi- ja keskiosiin. Kaikilla merialueilla on myös annettu tuulivaroituksia, ja Ahvenanmaan lähistöllä olevilla merialueilla on voimassa aallokkovaroitus.