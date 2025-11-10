Viikon loppupuolella sää on kääntymässä talviseksi myös eteläosissa maata.
Perjantaina vielä varoittelimme, että maanantain vastaisena yönä on etelässäkin tienpinnat pakkasella, mutta lämpömittarit näyttivätkin lämpöasteita eteläosissa maata.
– Nyt saatiin pari päivää lisäaikaa niille, jotka eivät ehtineet viikonlopun aikana vaihtaa talvirenkaita, sanoo meteorologi Liisa Rintaniemi.
Runsas pilvisyys ja sumu ovat pitäneet pakkaset loitolla, mutta talvirenkaat on syytä vaihtaa etelässäkin nyt viimeistään tällä viikolla, sillä edestakaisin sahaillut sää on jälleen kääntymässä talvisemmaksi keskiviikon jälkeen.
– Sateita tulee aika runsaasti. Aluksi on lämpöasteita, mutta torstain kuluessa maan keskiosaan voi olla luvassa ihan merkittäviäkin lumisateita, ja tämänhetkisten ennusteiden mukaan perjantain kuluessa etelässäkin saattaa tulla useampi sentti lunta, Rintaniemi kertoo.