Runsas pilvisyys ja sumu ovat pitäneet pakkaset loitolla, mutta talvirenkaat on syytä vaihtaa etelässäkin nyt viimeistään tällä viikolla, sillä edestakaisin sahaillut sää on jälleen kääntymässä talvisemmaksi keskiviikon jälkeen.

Kemijärvellä maanantai valkeni aurinkoisena ja kauniina. Kaarina Törne

Meteorologikin varpaillaan

– Kivasti marraskuun aurinko paistaa vielä hetken matalalta ennen kuin kaamos alkaa.

Nopeasti muuttunut ja edestakaisin sahaillut sää on pitänyt meteorologinkin varpaillaan.

– Kyllä tässä saa vähän varpaillaan olla, varsinkin kun ensilunta ennustetaan etelään. Se pitäisi kuitenkin saada osumaan vähän niinku kohdilleen, Rintaniemi sanoo.