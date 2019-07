Yli 20 000 mielenosoittajaa vaati Moskovassa reiluja paikallisvaaleja

Moskovassa järjestetään kaupunginvaltuuston vaalit syyskuussa. Puolueiden ulkopuolisten ehdokkaiden on kerättävä noin 5 000 allekirjoitusta voidakseen päästä ehdolle. Opposition kannattajien mukaan allekirjoituksia tarkastava vaalikomissio hylkää niitä mielivaltaisesti.

– Näytämme heille, että tämä on vaarallista peliä, oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoi suuren mielenosoittajajoukon edessä.

Poliisilla on tapana arvioida alakanttiin opposition mielenosoittajien osallistujamäärää, ja sen mukaan protestoijia oli 12 000.

"Emme ole kuolleita sieluja"

Moskovassa on ollut ehdokasasetteluun liittyviä pienempiä mielenosoituksia pitkin viikkoa. Kreml on sivuuttanut opposition vaatimukset, mikä on raivostuttanut moskovalaisia ja herättänyt syytöksiä vaalihäirinnästä