Tass: Moskovassa otettu kiinni yli 130 mielenosoittajaa

Kymmenet tuhannet marssivat lauantaina



Kymmenettuhannet opposition edustajat kerääntyivät lauantaina osoittamaan mieltään Moskovassa. Protestien osallistujamääriä seuraava kansalaisjärjestö The White Counter kertoi Facebookissa, että paikalla oli lähes 50 000 ihmistä vaatimassa vapaita vaaleja.

– Olen tyrmistynyt tästä epäoikeudenmukaisuudesta kaikilla tasoilla. He eivät anna niiden ehdokkaiden olla ehdolla, joilla on tarpeeksi allekirjoituksia. He ottavat kiinni ihmisiä, jotka osoittavat mieltään rauhanomaisesti, sanoo mielenosoitukseen osallistunut 60-vuotias insinööri Irina Dargolts.