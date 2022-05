Yleisen ruusukasvin kasvatuskielto astuu pian voimaan – näin torjut haitallisen vieraslajin

Kurtturuusun kasvatuskielto on herättänyt keskustelua hävittämistyöstä ja pensaan haitallisuudesta.

– Kasvatuskielto ei tarkoita sitä, että ilmestymme sakkolappu kourassa ihmisten tonteille. Tarkoitus on kannustaa ihmisiä yhteiseen kitkemistyöhön tämän vieraslajin torjumiseksi ja ymmärtää torjumisen hyödyt, toteaa valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen Kainuun Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskuksesta (Ely).

Kielto koskee jo olemassa olevia sekä uusia kurtturuusuja. Kurtturuusujen myynti, maahantuonti ja kasvattaminen on kiellettyä.

– Jos tahallisesti laiminlyö tätä kieltoa, niin Ely-keskus voi antaa määräyksen kasvin tuhoamiseksi ja sitä voidaan tehostaa uhkasakolla. Tämä ei ole kuitenkaan ykköstehtävämme. Tärkeämpää on se, että me kaikki ymmärtäisimme torjua näitä haitalliseksi laissa säädettyjä vieraslajeja omistamillamme alueilla.

Maanomistaja on vastuussa hävittämistyöstä. Omatoimisuuteen kannattaa kuitenkin ryhtyä esimerkiksi talkoovoimin ja aloittaa omalla pihalla kitkemistyö. Jos on epävarma, kenelle hävittämistyö kuuluu, kannattaa olla yhteydessä paikalliseen ely-keskukseen.

Kuinka tunnistaa kurtturuusu?

Kurtturuusu muistuttaa monta muuta ruusua, kuten orjanruusuja, valamonruusua ja juhannusruusua. Tunnistamisen avuksi vieraslajit.fi-sivustolla on kurtturuusun tarkat tunnistusohjeet. Kurtturuusu on korkeintaan puolitoista metriä korkea, tiheä pensas, joka kukkii kesä-syyskuussa. Kaikista ruusuista kurtturuusulla on selkeästi tiheäkarvaisimmat varret.