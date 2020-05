Parkkipaikoilta tuttu kurtturuusu on levinnyt jo saaristoon asti, nyt laji on hävitettävä kahdessa vuodessa: "Siinä onkin melkoinen savotta edessä"

Kevät on hyvä aika hävittää haitallisia vieraslajeja, koska kasvit ovat vielä pieniä. Lupiinien ja jättipalsamien kitkeminen on nyt helppoa. Kurtturuusu on määrätty hävitettäväksi Suomesta vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä. Tehtävä on vaativa, koska hävitys ei ole helppoa ja laji on laajalle levinnyt.