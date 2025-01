Yle: Vanhus putosi vanhainkodin ikkunasta Tampereella

Ylen mukaan vanhuksen tytär epäilee, että vanhus yritti karata, sillä hänellä oli ulkovaatteet päällä.

Vanhus putosi Tampereella sijaitsevan vanhainkodin kolmannen kerroksen ikkunasta eilen torstaina.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle. Asian on vahvistanut Ylelle vanhuksen tytär.

Tyttären mukaan vanhainkodin avattavissa ikkunoissa on verkot, mutta ei ole selvää, miten vanhus on saanut ne irti. Myöskään vanhainkodilta ei ole tullut tähän selitystä.

Tyttären mukaan vanhukselta murtui onnettomuudessa muun muassa kylkiluita ja kasvojen luita. Varmuutta selviämisestä ei ole.

Ylen mukaan asiasta on tehty rikosilmoitus.

Tapauksen selvittäminen aloitettu

Ylen mukaan kyseinen tapaus sattui Tampereen Koukkuniemen vaativan hoidon yksikössä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) palvelulinjajohtaja Päivi Tryykki vahvistaa MTV Uutisille, että Koukkuniemen alueella on torstaina tapahtunut yksittäiseen asiakkaaseen liittyvä vakava vaaratilanne, jota selvitetään tällä hetkellä prosessien mukaisesti.

– Tutkintaryhmä on asialle nimetty ja se on lähtenyt tapahtunutta selvittämään. Koska kyse on yksittäisestä asiakkaasta ja selvitystyö on kesken, emme kommentoi tässä kohtaa enempää, Tryykki kommentoi tekstiviestitse.

