Hoitajat eivät olleet paikalla huoneessa Turun vanhainkotisurman tekohetkellä – MTV seuraa tiedotustilaisuutta

Kyseisessä tilapäishoitoa järjestävässä yksikössä on 29 asukaspaikkaa, joista pitkäaikaishoidon asukkaita on 12 ja tilapäishoidon asiakkaita 17. Suurin osa yksikön asukkaista on muistisairaita ja ikääntyneitä henkilöitä. Rikoksesta epäilty on viety pois yksiköstä ja se jatkaa toimintaansa normaalisti.