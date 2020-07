Yle: Tutkijat tunnistivat geenivirheen, joka altistaa nuoria miehiä koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle tautimuodolle – johti jopa kuolemaan

Virheellinen geeni sukupuolikromosomissa

Geenipoikkeama on tutkijoiden mukaan hyvin harvinainen. Lisäksi se esiintyy sukupuolikromosomissa X, minkä vuoksi geenipoikkeaman saaminen on miehille huomattavasti vaarallisempaan. Heillä on sukupuolikromosomeissaan X-kromosomin parina Y-kromosomi ei toista X:ää kuten naisilla. Naisilla toisen X-kromosomin geenit voivat ottaa virheellisen geenin tehtävän.