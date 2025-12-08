Poikaa syytetään kolmesta murhan yrityksestä.

16-vuotias poika on saanut syytteet puukotuksesta Pirkkalan Vähäjärven koulussa toukokuussa, syyttäjä kertoi maanantaina.

Poikaa syytetään kolmesta murhan yrityksestä. Poliisi on aiemmin kertonut, että puukotuksessa haavoittuneet kolme 14-vuotiasta tyttöä eivät tunteneet poikaa.

Ennen tekoa epäilty oli julkaissut sosiaalisessa mediassa levinneen manifestin, jossa kertoi suunnitelleensa tekoaan puolisen vuotta ja haluavansa tehdä jotain merkittävää ja saada jännitystä elämään. Hänet määrättiin esitutkinnan aikana mielentilatutkimukseen.

Syytteitä käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa perjantaina 19. joulukuuta.

