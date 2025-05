Rikostoimittajan kommentti: Kynnys väkivallan käyttöön on nuorilla pelottavan matalalla – pian peli on menetetty

Nuorten vakavat väkivaltarikokset, julma nöyryytysväkivalta mukaan lukien, ovat Suomessa jo niin arkipäivää, että on pakko lausua ääneen kyyninen tilannekuva. Peli alkaa olla pian menetetty, kirjoittaa MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen kommentissaan.

Kaksi puukotustapausta kouluissa peräkkäisinä päivinä.

Keskiviikkona Hämeenlinnassa Rengon koululla alle 12-vuotias lapsi vahingoitti teräaseella alle 12-vuotiasta lasta. Onneksi uhrin vammat jäivät lieviksi.

Teon motiivista ei ole tietoa. Poliisi epäilee asiassa törkeää pahoinpitelyä.

Päivää aiemmin tiistaina Pirkkalan Vähäjärven koululla riehui 16-vuotias puukottaja, koulun oppilas.

Hän julkaisi ennen iskua jonkinlaisen manifestin. Mitään varsinaista ideologiaa se ei sisältänyt, mutta muuten käsittämätöntä tekstiä hänen motiivistaan.

– Haluan tehdä jotakin merkittävää ja saada jännitystä elämään sekä istua vankilassa 2–4 vuotta, hän kirjoitti.

Kirjoituksen mukaan hänen tavoitteensa oli tappaa yksi henkilö, haavoittaa kahta ja antautua sitten poliisille. Hän kertoo valikoineensa puukotuksen kohteiksi tyttöjä, koska he ovat helpompia kohteita ja heidän puukottamisensa tuntuu miellyttävältä.

Kun 16-vuotias koulupoika laukoo tällaisia, puukottaa alle 15-vuotiaita tyttöjä ja toimii näin raukkamaisesti, suunnitelmallisuutta puhkuen ja väkivaltaa ihannoiden sekä hinkuu etukäteen päästä lusimaan vuosien vankeusrangaistusta, sanoja ei kerta kaikkiaan tahdo löytyä.

Hiljaiseksi vetää. Kulunut sanonta mutta todellisuutta. Tapauksia on ollut viime vuosilta aivan liian monta.

Mikä näiden lasten ja nuorten mieltä vaivaa, painaa ja ahdistaa näin hirvittävän paljon?

Yksi asia on varma. Pahaa oloa on suunnaton määrä.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, ei vain Suomessa, vaan sama kehitys on nähtävissä laajalti maailmalla.

Pirkkalan koulupuukotus todistaa valitettavasti jälleen kerran, että monen nuoren ajatusmaailmat ovat totaalisen vääristyneet, vinoutuneet ja pois normaaliraiteiltaan. Pimeitä ajatuksia rikollisella twistillä.

Vakavista väkivaltarikoksista epäiltyjen alaikäisten selityksiä on yhtaikaa sekä järkyttävää että surullista lukea ja kuunnella. Kaiken lisäksi monet heistä jopa naureskelevat teoilleen poliisikuulusteluissa tai suhtautuvat niihin täysin välinpitämättömästi.

13-vuotias kotkalaispoika puukotti tuntematonta naista keskellä katua joulukuussa.

Poika oli lähtenyt seuraamaan lenkillä ollutta viisikymppistä naista ja huutanut tälle:

– Vitun huora, täällä et enää kävele!

Poika iski naista useita kertoja keittiöveitsellä ja kun poliisi kysyi häneltä syytä, vastaus oli:

– En tiiä. Ihan muuten vaan.

Poliisi kysyi myös, välittääkö poika, mitä uhri hänestä ajattelee.

– Ei. Ihan sama mulle.

Espoolainen 17-vuotias poika puolestaan kiristi ja pakotti nuorempiaan myymään huumeita.

Sekään ei 17-vuotiaan gangsterimaista menoa hillinnyt, vaikka yhden velkaantuneen nuoren vanhemmat olivat jo maksaneet huumevelkoja. 17-vuotias jatkoi kiristystä ja vaati taas lisää rahaa keksittyjen velkojen kuittaamiseksi.

Nuoret pitivät rikosten tekoa "arkipäiväisenä ja normaalina".

Empatiakyvyn täydellinen puute leimaa näitä ja isoa kasaa muita nuorten väkivaltarikoksia. Ryöstöjen ja kaiken muun väkivallan ohella uhria myös nöyryytetään julmasti ja usein yhden kimppuun käydään isolla porukalla.

Mistä tämä kaikki viha, nöyryyttäminen, väkivallan ja rikollisuuden ihannointi sekä empatiakyvyttömyys kumpuavat? Yhtä vastausta tai selitystä ei ole.

Kynnys väkivallan käyttöön on nuorilla tätä nykyä pelottavan matalalla. Uhriksi voi joutua kuka tahansa. Toinen lapsi tai nuori tai aikuinen. Eikä loppua näy. Päinvastoin.

Tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten nuorten rikostaso on korkeampi kuin suomalaistaustaisten.

Erityisesti alle 15-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Kasvu näkyy pahoinpitelyissä ja ryöstöissä. Nuorten tekemät henkirikokset ja niiden yritykset ovat niin ikään lisääntyneet.

Samoin on alaikäisten tyttöjen väkivaltarikollisuus. Asiantuntijoiden mukaan väkivaltakuvastot ja sosiaalinen media normalisoivat väkivallan käyttöä nuorten keskuudessa.

Pirkkalan koulupuukottajaa epäillään nyt kolmesta murhan yrityksestä.

Mikä lasten ja nuorten mieltä yleisesti painaa, vaivaa ja ahdistaa? Kuuntelevatko aikuiset heitä riittävästi, pysähtyvätkö kuuntelemaan? Aidosti. Tässä tietysti vanhempien ja perheiden vastuu kasvattajina on isossa roolissa.

Lapsen ja nuoren pahan olon heikkoihinkin signaaleihin täytyy puuttua herkästi. Apua pitää olla saatavilla helposti ja nopeasti sekä riittävästi. Se on yksi tie nuorten vakavan väkivaltarikoskierteen pysäyttämiseksi.

Vuosia on hoettu ja hoettu, että jotain pitää tehdä. No mitä on tehty? Ei ainakaan mitään sellaista, joka vielä riittäisi yhtään mihinkään.

Peli alkaa olla menetetty. Jos ei juuri nyt niin pian on.

