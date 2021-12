Yle: Perussuomalaisten kannattajat haluttomimpia ottamaan koronarokotetta

– Perussuomalaisten kannattajilla oli enemmän huolia rokotusten haitoista. He ymmärsivät enemmän niitä, jotka kieltäytyvät rokotuksista. He luottivat vähemmän viranomaisten antamaan rokotetietoon ja he olivat haluttomampia itse rokottautumaan, Jallinoja sanoi Ylelle.