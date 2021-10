Yle: Pelastusalalla ja ensihoidossa seksuaalista häirintää, naisten vähättelyä ja avointa naisvihaa

Monet kokivat, että asiaan on vaikeaa puuttua, koska seksistinen puhekulttuuri on alalla hyväksyttyä.

Työntekijöille suunnatuissa kyselyissä on tullut ilmi, että häirintää esiintyy jonkin verran. SPPL:n toiminnanjohtaja Ari Keljonen kertoo Ylelle, että työkalut häirinnän havaitsemiseen ja poistamiseen ovat kuitenkin puuttuneet.

Pelastusylijohtaja MTV:lle: "Tilanne on vakava"

– Pelastustoimessa luonnollisesti on nollatoleranssi seksuaalista häiristää ja syrjintää kohtaan. Olemme tietoisia @emergencyservicestoo-Instagram-tilistä. Tilillä kuvattuja tilanteita ei missään nimessä pitäisi tapahtua, Kohvakka sanoi MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Tilanne on vakava ja siihen on syytä puuttua, Kohvakka lisäsi.

"Tämä on järkyttävää"

– Tämä on järkyttävää, Ohisalo kirjoittaa.Hänen mukaansa on tärkeää, että pelastusalan ylin johto ja järjestöt sitoutuvat etsimään keinoja häirintään puuttumiseksi.

Myös Suomen suurin pelastushenkilöstön ammattiliitto Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL) osallistuu keskusteluun Twitterissä. Sen mukaan asia on erittäin vakava ja on erittäin valitettavaa, että tällaista on esiintynyt alalla.