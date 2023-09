Yksityiskohdat julki: Näin ensimmäinen Ukrainan menettämä Challenger 2 -brittitankki tuhoutui tulitaistelussa

Britannian puolustusministeri Grant Shapps vahvisti Sky Newsille , että Ukrainassa todella on tuhoutunut brittipanssari.

– Se on tietojemme mukaan ensimmäinen tappio. Hyväksymme, että sota-alueella voi olla kalustotappioita, Shapps sanoi.

Tuhoutuneen Challenger 2 -panssarivaunun näyttävä video on ilmeisesti kuvattu Etelä-Ukrainan Länsi-Zaporizhzhjan alueen Robotynen kylän lähistöllä. Tiedossa ei ole, koska video on kuvattu.

Alta löytyvä video on taltioitu auton sisältä ja siinä näkyy auton kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla puolella palava Challenger 2 -panssarivaunu. Palavan vaunun tykkitorni osoittaa eri suuntaan kuin tankin runko.

Jos Ukrainassa tuhoutuneen Challenger 2 -vaunun kohtaloksi koitui venäläisten eikä ukrainalaisten tykistötuli, on kyse tiettävästi ensimmäisestä Challenger 2 -tankista, joka on koskaan tuhoutunut vihollistulen seurauksena.

Ukrainassa tuhoutunut Challenger 2 -vaunu on todennäköisesti Ukrainan 82. ilmarynnäkköprikaatin kalustoa. Tähän viittaa se, että kyse on tiettävästi ainoasta Ukrainan yksiköstä, jolla kyseisiä vaunuja on ylipäätään käytössään.