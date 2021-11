Jan Johannes Salmisella on haku päällä lukuisten talousrikosten vuoksi. 1985 syntynyt Salminen päätyi jo aiemmin Europolin listalle, koska hän ei koskaan saapunut oikeuteen vastaamaan syytteisiin muun muassa törkeistä veropetoksista ja kirjanpitorikoksista. Huhtikuussa 36-vuotta täyttäneellä Salmisella on Suomessa oikeustapauksia vireillä niin käräjä- kuin hovioikeudessakin.

EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteenliittymän eli Europolin Europe's Most Wanted -sivustolla jokaisella valtiolla on niin sanottu ilmoituskiintiö. Esimerkiksi Suomi saa pitää samanaikaisesti esillä kahden henkilön etsintäkuulutusta. Salminen on ollut listalla aiemminkin.