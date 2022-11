Yksi SM-liigaan liittyvä piirre herättää jatkuvasti kritiikkiä – Lauri Marjamäeltä pollea vertauskuva, MM-kultaleijona jyrähtää

Passiivisuus on ollut osaltaan syksyn teema SM-liigassa. Moni joukkue on pistänyt puolustuspelinsä tiukkaan ojennukseen, mikä on näkynyt siinä, että kaukaloissa on pelattu erittäin tarkkaa shakkia. Tämä taas on johtanut siihen, että tunne on meinannut kadota peleistä. Samoin tapahtumat.

Se ei taas maistu yleisölle. Kritiikkiä on tullut.

Yksi hyvä esimerkki löytyy Oulusta. Lauri Marjamäen johtama Kärpät on puolustanut keskialuetta passiivisella 1–2–2-muodostelmalla, josta on valuttu herkästi ”liimaträpin” kaltaiseen 1–4-rintamaan. Oululaisjoukkue on ikään kuin vetäytynyt kuoreensa.

Sen päälle oululaisjoukkueen vire kääntyi negatiiviseksi. Kärpät hävisi ja oli aika istua alas.

– Olemme käyneet todella paljon asioita läpi, Kärppien kapteeni Atte Ohtamaa myönsi C Moren haastattelussa.

Ohtamaa ymmärtää hyvin sen, miksi passiivisuus herättää kritiikkiä.

– Mun mielestä SM-liigassa pelataan kauttaaltaan aktiivista jääkiekkoa ja tuntuu siltä, että viime vuosina jokainen on pyrkinyt aktivoittamaan peliään. Sitä samaa myös me teemme. Ei se ole mikään salaisuus, Ohtamaa myöntää MTV Urheilulle.

Ylpeys ja arvostus

Kyse ei ole siitä, että Kärpät pelaisi vain ääripuolustusvoittoista jääkiekkoa. Marjamäen Kärpät on pyrkinyt luomaan vankan pohjan tiiviin viisikkopelin kautta. Taustalla on jääkiekon iänikuinen viisaus: vahva puolustaminen synnyttää vahvaa hyökkäyspeliä.

– Liigassa puolustetaan niin hyvin, että yksin on vaikea tehdä yhtään mitään. Kaikkien viiden äijän pitää olla hommissa. Olemme saaneet lisää pelinopeutta ja sitä kautta tuloksia on alkanut tulla, Ohtamaa kuvailee Liigan peliä yleisellä tasolla ja hakee mukaan myös Kärppien perspektiivin.

– Kaikki haluavat olla aktiivisia ja aggressiivisia, ja kaikki haluavat luoda enemmän ja enemmän paikkoja. Pitää kuitenkin muistaa, että kun puhutaan suomalaisesta pelistä: se on tiivistä, sitä pelataan yhdessä ja siinä iso arvo on se, että puolustetaan hyvin. Ehkä tuosta syntyy iso ero muihin sarjoihin nähden. Monissa liigoissa mennään vähän niin, että hyökkäyspään tehot ovat kaikki kaikessa. Suomalainen mentaliteetti on luotu siihen, että täällä puolustetaan omia viimeiseen asti. Eli voidaan puhua ihan kulttuurillisesta erosta. Aika moni, joka tulee ulkomailta tänne pelaamaan, on ihmeissään siitä, miten hyvin täällä puolustetaan. Ilmaista tilaa ei ole missään.

– Tuota pitää osata arvostaa, Ohtamaa jyrähtää puolustuspuheenvuoronsa ohessa.

– Suomalainen jääkiekko on pärjännyt hyvin ja sen pohjalla iso peruspilari on vahva puolustuspelaaminen. Totta kai jokainen haluaisi nähdä enemmän maaleja ja totta kai niitä on hauska tehdä, mutta mun mielestä iso ja tärkeä arvo on se, että täällä puolustetaan hyvin, Ohtamaa linjaa.

Ohtamaa tietää, mistä puhuu. Hän on todistanut läheltä sen, miten suomalainen jääkiekko on harjannut menestystä kansainvälisellä tasolla. Ohtamaan palkintokaapista löytyy kaksi MM-kultaa ja yksi olympiavoitto.

Esimerkki lajirajojen ulkopuolelta

Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki myönsi Ilta-Sanomille, että tietyt passiivisuuteen ja tylsyyteen liittyvät mielipiteet ovat olleet ihan paikoillaan, kun puhutaan Kärpistä.

– Välillä on näyttänyt, ettei meidän pelissämme tapahdu mitään. Hiihdellään vain menemään, Marjamäki murahti.

Isossa kuvassa Marjamäki ei kuitenkaan allekirjoita sitä, että SM-liigassa pelattaisiin passiivista ja tunneköyhää jääkiekkoa.

– En ihan ymmärrä, että mitä niillä näkemyksillä tarkoitetaan. Mun mielestä tärkeintä on se, että tehdään paljon maaleja. Meillä on ollut maajoukkuetauon jälkeen sen kanssa vaikeuksia. Ennen taukoa teimme eniten maaleja tasakentällisin pelatessa. Olemme pelanneet hyvää riistopeliä ja olemme saaneet paljon hyökkäysalueen riistoja aikaiseksi. Ei meidän kannata kuunnella… meillä on oma peli-identiteettimme, johon vaaditaan monivaiheista puolustuspelaamista. Siihen kuuluu myös vahva hyökkäyspelaaminen. En mä viiti tuohon aiheeseen lähteä. Olen tyytyväinen siihen, että meidän puolustuspelaamisemme on jämäkkää ja ymmärrämme sen, että se auttaa voittamisen kannalta, Marjamäki sanoo MTV Urheilulle.

Kritiikin kohdalla Marjamäki hakee pollean vertauskuvan jalkapallon puolelta.

– Katselin (Antoine) Griezmannista tehdyn dokumentin, jossa yhtenä aiheena oli se, mitä reaktioita Ranskan maajoukkueen pelaaminen aiheuttaa. Hän sanoi, että on suurin kunnianosoitus, mitä voi saada, kun Ranskalle buuataan, Marjamäki huomioi.

Marjamäki viittaa kohtaukseen, jossa kaivetaan esiin belgialaisen tähtimaalivahdin Thibaut Courtoisin kommentti Ranskan ja Belgian MM-välierän jälkeen. ”Hävisimme joukkueelle, joka ei pelannut jalkapalloa”, Courtois sivalsi.