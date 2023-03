Jukka Jalonen lähetti poikkeuksellisen kirjeen SM-liigaseuroille – sarjassa yksi selkeä mallioppilas, Antti Pennanen ja Olli Jokinen haastavat

Esimerkit ja ympäristön erot

– Ei voi sanoa, että liigakoutsit olisivat tietyillä sektoreilla pidemmällä kuin Jalonen, vaan enemmänkin kyse on siitä, että Jalonen ei ole joutunut valmentamaan SM-liigassa ”Meidän peli vastaan Meidän peli” –asetelmassa. Ei tiedä, että jos Jalonen jossain vaiheessa pölähtäisi SM-liigaan, niin olisiko myös hänellä samalla tavalla vaikeuksia mitä Lauri Marjamäellä on ollut Kärppien kanssa. Esimerkiksi KalPa ja Pelicans ovat löytäneet peliinsä rivakkuutta, yllätyksellisyyttä ja vaihtelevuutta. Se taas, mikä Kärppien ongelma on ollut, on se, että heidän pelinsä on ollut hyvin ennalta-arvattavaa. Jalonen jakaa kirjeessä äärettömän tärkeitä ohjeita ja hänen analyysinsä on täysin oikea siitä, että mitkä ovat voittavia tekoja kansainvälisessä pelissä. Ne vain eivät ihan yksi-yhteen päde nykypäivän Liigassa. Esimerkiksi viimeisten kolmen kuukauden aikana SM-liigassa on pelattu todella nopeaa kiekkokontrollijääkiekkoa. SM-liigassa näkyy paljon sitä, että eri joukkueet lähtevät vielä väsyneellä viisikolla haastamaan tuoreempaa viisikkoa ja he yrittävät viedä kiekon alueelle, minkä jälkeen vasta vaihdetaan pelaajia sisään. Tuo on sellainen juttu, mitä ei paljoa MM-kisoissa näe, Sihvonen perkaa.