Jättefiasko! Ruotsille karmea katastrofi MM-kisoissa

Ruotsi jäi ensimmäiistä kertaa 39 vuoteen ilman mitalia uinnin MM-kisoissa, kun saldo Singaporessa näytti pyöreää nollaa. Vain kahdesti aiemmin vastaavaa on tapahtunut.

Viimeinenkin kilpailu sunnuntaina päättyi naisten sekauintijoukkueen karsiutumiseen loppukilpailusta. Ruotsi nappasi ainoastaan kaksi finaalipaikkaa ja molemmat ovat Victor Johanssonin ansiota. Osasyy suorituksien vaisuudelle voi johtua siitä, ettei maan kautta aikojen kovin uimari Sarah Sjöström ole mukana raskauden myötä.

– Emme joukkueena ole tyytyväisiä. Tavoitteemme oli päästä neljään finaaliin ja useampaan semifinaaliin. Voimme kuitenkin hehkuttaa Johanssonia ja omia ennätyksiään uineita Sofia Åstedtiä ja Robin Hansonia, uintimaajoukkueen pomo Martina Aronsson kertoi SVT:lle.

Pitkän radan MM-uinteja on käyty 21 kertaa. Ruotsi jäi aiemmin ilman mitaleita vuonna 1986 Madridissa ja vuonna 1975 Calissa. Maa on kaikkien aikojen mitalitilastossa sijalla 13. 60 mitalilla. Suomi on seitsemällä mitalilla sijalla 33. Sjöström on eniten MM-mitaleita voittanut ruotsalainen 25 mitalillaan. Sjöström on kaikkien aikojen mitalitilaston kahdeksas.