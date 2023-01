Yksi parhaan naisnäyttelijän kategorian henkilö ei ehkä saakaan pitää Oscar-ehdokkuuttaan – akatemia tutkii ehdokkaiden kampanjamenettelyjä

Näyttelijä Andrea Riseborough’n ympärillä käydään keskustelua siitä, onko hän ylipäätään oikeutettu Oscar -ehdokkuuteensa. Hän on ehdolla parhaan naisnäyttelijän kategoriassa. Kyseinen ehdokkuus on näyttelijän ensimmäinen.

Riseborough on ehdolla Oscarin saajaksi Leslien roolistaan elokuvassa To Leslie, jossa hän esittää yksinhuoltajaäitiä, joka voittaa lotossa ja rahat loppuvat. Kriitikot ovat ylistäneet roolia yhdeksi hänen uransa parhaista.

CNN:n saaman lausunnon mukaan Academy of Motion Picture Arts and Sciences ilmoitti 27. tammikuuta tarkastelevansa tämän vuoden ehdokkaiden kampanjamenettelyjä varmistaakseen, ettei sääntöjä ole rikottu. Esimerkiksi yhteyden ottaminen akatemian jäseniin elokuvan mainostamiseksi tai palkinnon tavoittelemiseksi on kielletty.

Useat näyttelijät ovat ylistäneet elokuvaa

View this post on Instagram

Tukea haetaan tasapuolisten toimintaedellytysten saavuttamiseksi

Kaikilla näyttelijöillä ei ole sellaisia ​​​​yhteyksiä kuin Riseborough’lla. Ehdokkaiden kriitikot ovat huomauttaneet, että Viola Davis (elokuvassa The Woman King) ja Danielle Deadwyler (elokuvassa Till), kaksi mustaa näyttelijää, joita pidettiin edelläkävijöinä, eivät ole ehdolla palkinnon saajaksi. Molemmat elokuvat houkuttelivat enemmän yleisöä kuin To Leslie.

Kumotaanko ehdokkuus?

On vaikeaa sanoa, kumotaanko Riseborough’n ehdokkuus. Näin on joskus toimittu, sillä vuonna 2014 säveltäjä Bruce Broughton sai Oscar-ehdokkuuden Alone Yet Not Alone -kappaleesta ja hänet hylättiin myöhemmin kampanjansa vuoksi.