Angela Bassettin reaktio sivu suun menneeseen Oscar-voittoon puhuttaa

Elokuva-alan arvostetuimpiin palkintogaaloihin kuuluvaa Oscar-gaalaa vietettiin Los Angelesin Hollywoodissa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Palkintoja jaettiin yhteensä 23:ssa kategoriassa, ja illan suurimmaksi voittajaksi nousi Everything Everywhere All at Once kuitaten nimiinsä yhteensä seitsemän Oscar-palkintoa.