Yksi päivä kuukaudessa osaamisen kehittämiseen työajalla? Asiantuntijat ja yritykset suisuttavat käytäntöä: "Se on keino pitää talossa parhaita osaajia"

Kun työarki on tiukasti aikataulutettua, voi olla vaikeaa löytää aikaa uusien taitojen haltuunottoon – siitäkin huolimatta, että uudet opit pitäisivät yllä omaa osaamista ja hyödyttäisivät työnantajaakin.

Kaksi vuotta sitten Terveystalossa päätettiin ratkaista ongelma antamalla talon parillekymmenelle sovellus- ja datakehittäjälle kerran kuukaudessa päivä, jonka he saavat käyttää haluamallaan tavalla ammattitaitonsa kehittämiseen.

Vastaava käytäntö on Suomessa käytössä ainakin tietohallintayhtiö M-Filesilla.

Perua rapakon takaa

Oman osaamisen kehittämispäivä on sukua Googlen käytännölle antaa työntekijöille mahdollisuus käyttää viidennes työajasta omiin projekteihin.

Terveystalon digitalisaatiosta vastaava johtaja Juha Juosila sanoo, että ajan antaminen osaamisen kehittämiseen on yksi Terveystalon keinoista pitää kiinni tiukasti kilpailluista osaajista.

– Haluamme, että työntekijät voivat oppia meillä uutta omaa tulevaisuuttaan varten. Meille on sopivampaa kilpailla osaajista tarjoamalla merkityksellistä työtä ja kehittymismahdollisuuksia kuin esimerkiksi antamalla viikon työntekijälle avoauto viikonlopuksi.

Työntekijöiden tarpeista lähtevä osaamisen kehittäminen on tulevaisuudessa välttämätöntä kaikkien organisaatioiden työntekijöille, sanoo tutkija Mervi Hasu.

– Kun työprosesseja ja palveluita digitalisoidaan, käyttöön tulee lisää analytiikkaa, tekoälyä ja robotiikkaa. Silloin työntekijät tarvitsevat paljon sellaista osaamista, jota he eivät koulutuksensa aikana ole saaneet.

Uuden opettelu hyödyttää työnantajaa

Työpaikoilla on hänen mukaansa kohtalaisen helppo hahmottaa, millaisia taitoja työntekijät tarvitsevat lyhyellä aikavälillä. Selvästi vaikeampaa on hahmottaa, millaisille taidoille on tarvetta pitkällä aikavälillä ja millainen osaaminen pitäisi yllä työntekijöiden arvoa työmarkkinoilla.