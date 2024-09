Sanna Marinin roolin Ylen kuunnelmassa esittävällä Anna-Maija Tuokolla on selkeä näkemys, millainen esikuva Marin on ollut

Australialaiskoomikko Amity Dryn kirjoittama ja säveltämä musikaali on nähty Suomessa aikaisemmin ruotsiksi nimellä Det Perfekta Livet. Kettunen-Enberg kuvaili musikaalin tarinan olevan samaistuttava.

– Se on hyvin arkinen, mutta siinä on niin ihania elementtejä. Se naurattaa ja itkettää, hän sanoi Huomenta Suomen haastattelussa.

– Se on kauhean rehellinen teos. Siinä ei ole mitään kummallista, vaan oikeasti puhutaan asioista niin kuin ne ovat, Tuokko säesti.

– On niin ihanaa, että pääsemme tekemään tämän. Mielestäni on niin hienoa, että tämä tapahtuu ylipäätään. Se on ollut niin pitkä prosessi, hän sanoi.