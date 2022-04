Venäjä on pelotellut kolmannella maailmansodalla ja ydinsodalla – Mika Aaltola: "Ydinaseen käyttö vain alleviivaisi Venäjän heikkoutta"

Uutisaamussa vierailleen Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Venäjän on suuren haasteen kourissa nyt, kun sota Ukrainassa ei ole sujunut odotusarvojen mukaan. Tämän takia Venäjän on pyrittävä suurilla puheillaan esimerkiksi ydinaseista pitämään yllä ajatusta siitä, että se on yhä "lännen todellinen haastaja".