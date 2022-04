Bidenin ulkopoliittisella arvosanalla ei voi kehuskella, mutta aseiden lähettäminen Ukrainaan saa tukea

73 prosenttia amerikkalaisista ilmoittaa kannattavansa Ukrainan aseellista tukemista. Asia käy ilmi Reutersin Ipsos-laitoksella teettämästä kyselystä. Luku on korkeampi kuin aiemmissa kyselyissä.

– Olen hyvin iloinen taloudellisesta ja sotilaallisesta tuesta Ukrainalle, sekä myös siitä, että Biden pyrkii kokoamaan Euroopan liittolaiset yhteen. Esimerkiksi lentokieltoalueen asettamisen suhteen olen tietoinen siitä, että se on varmasti monimutkaisempi asia kuin ymmärrän, kommentoi newyorkilainen Charly Jaffe.

Venäjältä nootti Washingtoniin asetoimitusten vuoksi

Viimeisen viikon aikana Venäjä on siirtynyt Ukrainassa hyökkäyksen seuraavaan vaiheeseen, mutta niin on myös presidentti Biden, joka on ottanut uuden vaihteen silmään Ukrainan tukemisessa.