Minna Kuukka kertoo jalkojen olleen kovilla Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähden.
Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparien viikko huipentuu sunnuntain suoriin lähetyksiin, mutta viikon päivät sitä ennen tarkoittavat ahkeraa harjoittelua.
Jotta kroppa pysyy tanssikunnossa, on sitä myös huollettava. Huolellinen lämmittely sekä venyttely on hyvin tärkeää.
Radiojuontaja Minna Kuukka on toistaiseksi säästynyt suuremmilta vammoilta, mutta yksi inhottava asia seuraa häntä vielä viikosta toiseen tanssiessa: jalat ovat olleet erittäin kovilla tanssikenkien tähden, ja rakkolaastareita on kulunut pakettikaupalla.
– Se on ärsyttävä, pieni mutta yllättävän rajoittava vamma, kun tulee juuri joku tuommoinen nirhauma tai rakko, niin se kestää yllättävän kauan parantua, Kuukka kertoo.
Videolla tähtiopettaja Mikko Ahti näyttää, kuinka tanssia varten tulisi lämmitellä. Minna Kuukka kertoo, kuinka monen viikon tanssiharjoittelu on tuntunut kropassa.