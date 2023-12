Putous-debytantti Eino Heiskanen muistelee, miten reagoi päästessään mukaan ohjelmaan: "Saakeli sie olet yksi hupiukko"

Putous palaa alkuvuonna tv-ruutuihin jo 16. tuotantokauden voimin. Tulevalla kaudella sinipaitoihin pukeutuu neljä aiemmilta kausilta tuttua putouslaista sekä kaksi ensikertalaista, joista toinen on Eino Heiskanen .

Heiskanen valmistui vuonna 2016 Teatterikorkeakoulusta, ja on sen jälkeen työskennellyt useissa suomalaisissa teattereissa. Suurin elokuvaprojekti, jossa hän on tähän mennessä ollut mukana, on Tuntematon sotilas (2017).