Yksi asia korostuu illan MM-finaalissa – Leijonat-valmentaja avaa Kanada-pelin ”tärkeintä teemaa”

Leijonat ja Kanada pelaavat nyt jo kolmatta kevättä putkeen finaaleissa. Putki alkoi keväällä 2019 Slovakian Bratislavassa. Toinen finaali oli ohjelmassa puolestaan viime vuonna Latvian Riiassa.

Voitot ovat menneet tasan. Leijonat oli parempi Slovakiassa, Kanada Latviassa.

– Kolme vuotta sitten Bratislavassa Kanada oli hallitseva osapuoli, mutta olimme tehokkaita. Viime vuonna olimme ehkä pelillisesti parempia, mutta he onnistuivat voittamaan jatkoajalla. Nyt tuntuu vähän, että heillä on ehkä noista kahdesta joukkueesta sellainen välimalli. Hyvin luisteluvoimainen, nopeasti peliä kääntävä, maalille syöksyvä joukkue, jossa on yksilötaitoa á la Matthew Barzal. Sitten on voimakkaita hyökkääjiä kuten Josh Andersonia, Adam Lowryä ja niin edelleen. Puhutaan pienen tilan ratkojista, jotka asettavat sillä saralla meille haasteen, Leijonien apuvalmentaja Mikko Manner muistelee menneitä ja avaa Kanadan joukkuetta MTV Urheilulle.

Manner itse on todellinen jääkiekkoromantikko, joka rakastaa isoja hetkiä ja isoja pelejä. Tänään illalla Manner pitää pääkoppansa kylmänä.

– Keskityn siihen, mitä jäällä tapahtuu. Yritän sitä sitten viestiä joukkueelle ja yritän auttaa sitä kautta. Kun ikää on tullut ja kilometrejä huippukiekon parissa, sitä on oppinut erottamaan sellaisen fanaattisen ja romanttisen puolen itse pelistä. Sitten jos olisi katsomossa tai tv:n äärellä, niin sitten sitä eläytyisi ihan eri tavalla peliin. Nyt kun on aitiossa, niin se on aika kliinistä hommaa. Ihan niin kuin mitä tahansa muuta työtä tekisi. Yrittää hoitaa sen oman ruudun niin, että se herättää joukkueessa luottamusta. Eikä niin, että pelaajien pitäisi miettiä, että mitäs nyt tapahtuu. ”Nyt koutsitkin vetävät ihan ylikierroksilla”. Ei. Vaan niin, että ei pidä vetää kaneja hatusta. Ei omassa mielessään, ei valmistautumisessa eikä pelin aikaisessa tunnelmoinnissa, Manner perkaa lähestymistapaansa.

– Tämä on ihan samanlainen lätkäpeli kuin kaikki muutkin ovat matkan varrella olleet. Olemme päässeet tähän pisteeseen asti sillä meidän omalla, hyvällä tekemisellämme. Tiedämme, että finaalissa pitää pystyä pelaamaan omaa peliä ihan siellä ylärajoilla. Niin taidollisesti kuin suorituksen osalta, Manner jatkaa.

Mannerin mukaan illan finaali kulminoituu yhteen tekijään.