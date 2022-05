Leijonien tähtihyökkääjällä oma ylimääräinen panos illan MM-finaalissa – "En pistä vastaan, jos osuu!"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Hartikainen, 32, on ollut Leijonien kantava voima ykkösketjun laidassa. Yhdeksässä MM-ottelussa Hartikaiselle on merkattu tehot 0+5.

Huomio kiinnittyy maalisarakkeeseen. Siinä on yhä lukema nolla. Siitä huolimatta, vaikka Hartikaisella on ollut maukkaita tekopaikkoja turnauksen varrella.

Onko osumat säästelty MM-finaaliin? Se on yksi nyanssikysymys illan näytöksessä.

– En lupaa yhtään mitään, mutta hienoltahan se tuntuisi. Tässä painetaan kuitenkin duunia sen eteen, että joukkue voittaisi. Se on sitten ihan sama, että kuka ne maalit tekee, kunhan taulussa olisi yksi enemmän kuin Kanadalla. Se on kaikista tärkeintä. Mutta en pistä vastaan, jos osuu! Hartikainen miettii MTV Urheilulle.

– Siellä on todella kova joukkue vastassa. Heillä on väkivahvoja jätkiä. Se tietää sitä, että jokainen kaksinkamppailu on yhtä kovaa taistelua. Viimeinen peli, pitkän rutistuksen jälkeen, Hartikainen jatkaa.