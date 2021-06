Pienpuolueet liikuttavat ihmisiä, mutta kompastuskivenä voi olla nimenomaan pienuus – näin tutkija analysoi niiden merkitystä kuntavaaleissa

Tunnettujen isojen puolueiden lisäksi kuntavaaleissa on lukuisia ehdokkaita yhteensä 13:stä pienpuolueesta.

Suomessa puolueen perustamisen vaatimuksena on, että rekisteröity yhdistys kerää 5000 kannatuskorttia, jolloin se voidaan rekisteröidä puolueeksi.

Pienpuolueiden määrä on noussut Suomessa viime aikoina jonkin verran.

Pienpuolueet liikuttavat ihmisiä

– Tavallaan isompia puolueita voidaan syyttää siitä, että syntyy pienpuolueita, koska isommassa puolueissa kynnys osallistua on korkeammalla, hän huomauttaa.

– Siellä on pieni porukka, yhdenkin ihmisen ääni tulee paremmin kuuluviin.

Esimerkiksi Feministinen puolue on tuonut politiikassa esiin intersektionaalisen feminismin, piraattipuolue tekijänoikeudet.

Kompastuskivenä pienuus

– Strateginen äänestäminen ei ole kuntavaaleissa niin runsasta kuin esimerkiksi presidentinvaaleissa, missä loppusuoralla on kaksi ehdokasta. Siellä on aika yleistä, että äänestetään vähemmän huonoa vaihtoehtoa presidentiksi.

Valtaosa pienpuolueista melko nuoria

– Meillä on veteraanipuolueita, jotka keräävät jatkuvasti nimiä. SKP (Suomen Kommunistinen Puolue) on sellainen, joka ei ole koskaan päässyt eduskuntaan ja on taas saanut itsensä puoluerekisteriin.