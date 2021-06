MTV:n vaaliasiantuntija Kimmo Grönlund: Ei ole mahdotonta, että Sinnemäen rikosepäily voisi jopa ratkaista pormestarikisan

– Ei se mahdotonta ole. Vihreät on perinteisesti puolue, joka on aika paljon riippuvainen vaalipäivän äänistä eli se saa vähemmän ennakkoääniä yleensä ja erityisesti Helsinki on tietenkin koko puolueelle tärkeä. Tottakai, kun kyseessä on vielä pormestariehdokas Sinnemäki, niin ei se hänen kannaltaan hyvä asia ollut, että se tuli ulos tällä tavalla ja juuri vaalien alla, arvioi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund MTV:n Uutisextrassa.