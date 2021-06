Millaiset asiat ajavat ihmiset äänestysuurnille? Kajaanilainen Sirkka: "Perunanmyyjillä pitäisi olla käsienpesupaikat" 

– Kunnallispolitiikka on sellainen, jota pitäisi pikkuisen kehittää ja hakea yhteistyötä vielä enemmän. Ja Kajaanin ja Kainuun yhteismarkkinointi matkailussa, toiminnoissa ja elinkeinoissa, listaa niin ikään kajaanilainen Eero Määttä.

– Vaalien alla aina luvataan yhtä sun toista, mutta kyllä näkisin, että täällä on aika suoraselkäistä porukkaa ja siitä olen hyvilläni, että nuoria on lähtenyt mukaan politiikkaan. Äänestää aion, silloin pystyy täällä torilla ottamaan tiukasti kuntaa, kun käy äänestämässä, veistelee savonlinnalaisessa toripöydässä istuva Kauko Pesonen.

– Terveyspalveluissa on parannettavaa tässä kaupungissa. On pitkät jonot, mikä riippuu aika paljon koronastakin tällä hetkellä. Niissä on parannettavaa kieliasiankin suhteen, sanoo kaksikielisessä Pietarsaaressa asuva Marjut Hepokangas.