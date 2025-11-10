COP30-kokouksen keskiöön ovat nousseet maiden uudet päästövähennyssitoumukset.
YK:n ilmastosopimuksen vuosittainen osapuolikokous COP30 alkaa tänään Brasilian Belemissä. Kokous jatkuu ainakin 21. marraskuuta asti. Suomen delegaatiota kokouksessa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).
Etukäteen Belemin kokouksen keskiöön ovat nousseet maiden uudet päästövähennyssitoumukset. Kokous osuu viisivuotissykliin, jona Pariisin sopimuksen allekirjoittaneiden maiden tulisi antaa vuoteen 2035 tähtäävät sitoumuksensa. EU pääsi sopuun omasta päästövähennyssitoumuksestaan viime viikolla.
Päästövähennysten lisäksi neuvottelujen keskeinen teema on ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ainoana varsinaisena neuvotteluasiana on sopia sopeutumisindikaattoreista, joilla ilmastonmuutokseen sopeutumista seurataan.
Kokouksen puheenjohtajamaa Brasilian toiveissa on myös tiekartta kansainvälisen julkisen ja yksityisen ilmastorahoituksen kasvattamisesta.
Ilmastokokousta edelsi viime viikon lopulla Belemissä pidetty valtionjohtajien huippukokous. Suomea kokouksessa edusti presidentti Alexander Stubb.
Vuonna 2015 allekirjoitetun Pariisin ilmastosopimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen tulisi pysäyttää selvästi alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna – mieluummin enintään 1,5 asteeseen. Tavoitteesta ollaan selvästi jäämässä. Nyt ollaan ennusteiden mukaan noin 2,7 asteen lämpenemisen tiellä.