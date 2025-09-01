YK:n lähettiläs: Jemenin huthit ottaneet kiinni 11 järjestön työntekijää

Huthiviranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet kiinniottoja.
Jemenin huthit ovat YK:n mukaan ottaneet kiinni ainakin 11 järjestön työntekijää YK:n tiloihin tehdyissä ratsioissa. Asiasta kertoo YK:n Jemen-lähettiläs.
Aiemmin sunnuntaina YK:n alainen Maailman ruokaohjelma (WFP) sanoi, että huthit ottivat kiinni yhden järjestön työntekijöistä.
Turvallisuuslähde puolestaan kertoi uutistoimisto AFP:lle, että seitsemän ruokaohjelman ja kolme lastenjärjestö Unicefin työntekijää otettiin kiinni sunnuntaina sen jälkeen, kun järjestöjen toimistoihin tunkeuduttiin.
Huthiviranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet kiinniottoja.