USA kansalaisilleen: Poistukaa Libanonista

Yhdysvaltain ulkoministeriö kehottaa Libanonissa olevia yhdysvaltalaisia lähtemään maasta, kun kaupallisia vaihtoehtoja poistumiselle on vielä tarjolla.

Päivitetyssä matkustustiedotteessaan ministeriö kertoo, että kaupallisia lentoja on nykyisellään vielä saatavilla, mutta rajoitetusti. Jos turvallisuustilanne huononee, ei kaupallisia vaihtoehtoja välttämättä ole enää tarjolla.

Israel iskenyt Libanoniin tiuhaan tahtiin

Libanon syyttää pelkoa väestön keskuudessa kylväneistä räjähdyksistä Israelia, ja Hizbollah on vannonut kostavansa iskut. Israel ei ole myöntänyt eikä kiistänyt olevansa räjähdysten takana, mutta sitä on yleisesti pidetty iskujen tekijänä. Israel on myös tällä viikolla kertonut lisäävänsä sotilaallista toimintaansa Libanonin suunnalla.