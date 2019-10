Yhdysvaltojen salaperäinen avaruuskone laskeutui takaisin maahan – kiersi maata jopa kaksi vuotta

Jo viides ilmakehään laukaistu testikone

Syyskuussa 2017 ilmakehään laukaistu avaruuskone on 8,8 metriä pitkä ja se muistuttaa ulkonäöllisesti avaruussukkulaa.

Kyseessä on jo viides X-37B-yksilö, joka on laukaistu ilmakehään viimeisen kymmen vuoden aikana. Jokainen niistä on ollut lennolla pidempään kuin edeltäjänsä.