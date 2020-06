Yhdysvaltoihin myydään entistä enemmän suomalaisia aseita – suomalainen asevalmistaja Sako Oy on korona-aikana ennätysvauhdissa

– Varmasti amerikkalainen yhteiskunta on vähän erilainen ja täältä käsin sitä on vaikea ymmärtää heidän logiikkaa. Mutta kyllä me ollaan huomattu ja uutisista nähty, että tämä koronatilanne on siellä yhä paha ja ihmiset hakevat siellä turvaa ja harrastavat enemmän ja sitä kautta on meidän tuotteiden kysyntä kasvanut, Sako Oy:n toimitusjohtaja Raimo Karjalainen kertoo.