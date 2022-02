Yhdysvaltalaisnäyttelijä AnnaLynne McCord julkaisi Putinille osoitetun runon – someraivo repesi: "Itsekeskeistä"

Näyttelijä jatkaa runoaan kertoen, kuinka Putinin elämä olisi täynnä iloa ja rakkautta ja maailma olisi lämmin, jos hän olisi presidentin äiti. Näyttelijä sanoo runossaan, ettei voi kuvitella "sitä sielun varastavaa kipua, joka hänen on täytynyt pikkupoikana nähdä ja kokea" ja että presidentti on sen vuoksi oppinut, että maailma on julma paikka.