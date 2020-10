Yhdysvaltain vaalikartta on murroksessa – republikaanien suurin pelko vaanii kartan etelälaidalla

Vaalikartta ei kuitenkaan ole muuttumaton. Huomio on kiinnittynyt tänä vuonna etenkin kolmeen osavaltioon Yhdysvaltain eteläosissa: Texasiin, Georgiaan ja Arizonaan.

Nyt niistä on tullut vaa'ankieliosavaltioita. FiveThirtyEightin gallupkeskiarvon mukaan Joe Bidenilla on Arizonassa noin neljän prosenttiyksikön johto Donald Trumpiin . Georgiassa ja Texasissa ehdokkaat ovat lähes tasoissa.

Texasin muutos järkyttää valtasuhteita

Taustalla on ennen kaikkea väestörakenteen muutos. Edellämainittujen osavaltioiden miellyttävä ilmasto houkuttelee muuttoliikennettä muualta Yhdysvalloista.

Etenkin Texasin kohdalla tärkeä tekijä on myös maahanmuutto ja demokraateille suotuisan latinoväestön osuuden kasvu.

– Vanhempien, valkoisten ja konservatiivisten äänestäjien tilalle tulee nuoria, liberaalimpia ja vähemmistöihin kuuluvia äänestäjiä.Ilmiö näkyy etenkin kaupungeissa. Texasin maaseutu on yhä republikaanialuetta, mutta suurkaupungit Houston, Dallas ja San Antonio ovat voimakkaassa kasvussa.

Republikaanit vahvistuvat keskilännessä

Yksi esimerkki on Ohio, joka on äänestänyt presidentinvaaleissa voittajaa joka kerta vuodesta 1964. Nyt putki voi katketa. Biden on suosikki voittamaan vaalit, mutta Ohiossa ehdokkaat ovat gallupeissa tasoissa.