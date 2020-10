Donald Trumpin kampanja käytti terveysviraston pääjohtaja Faucia vaalimainoksessa ilman lupaa – syyttää nyt kampanjaa virheellisen tiedon jakamisesta

Fauci sanoo, että ei ole koskaan julkisesti tukenut poliittisia ehdokkaita. Faucin mukaan hänen maaliskuiset kommenttinsa on otettu videolle käyttöön ilman hänen lupaansa. Lisäksi ne oli irrotettu kontekstista.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit noin kolmen viikon päästä. Maassa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia maalimassa. Pandemia on ollut myös kova isku maan taloudelle.