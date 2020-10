"Trump kulkee kohtia tuhoa" ja juuri siksi häntä on syytä pelätä – nämä arvaamattomuuden elementit kutkuttavat Yhdysvaltojen vaaleissa

Vuoden 2016 presidentinvaalien lopputulos tuli puskista ainakin niille, jotka luottivat vaaliennusteisiin liian itsevarmasti. Tänä vuonna tilanne tuskin on sama, mutta arvaamattomuuden elementtiä ei voida poissulkea.

– Nyt Trump kulkee kohti tuhoa näissä ennusteissa ja gallupeissa. Juuri silloin tämmöinen tyyppi voi olla vaarallisimmillaan: paniikkitilanteessa on pakko keksiä jotain loppumetreillä, sanoo poliittisen historian dosentti Mikko Majander Helsingin yliopistosta.

Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkonen toteaa, että nyt on jo nähty kampanjointia epätoivon vimmalla.

– Hän ei käytä maskia, hän kutsuu Valkoisen talon pihalle ihmisiä olemattomilla turvaväleillä kuuntelemaan. Hän on tänään kampanjoimassa, vaikka on kuitenkin vasta sairastanut koronan. Tämä on vaarallista peliä, Makkonen sanoo.