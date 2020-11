Yhdysvaltain terveydenhuollon kompastuskivi: Jos ei ole vakuutusta voi vararikko uhata – sopiva kasvuympäristö koronavirukselle

Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin erilainen kuin Suomen. Siellä köyhän asema on todella heikko hänen sairastuessaan. Jos ei ole varaa maksaa vakuutuksia, sairastuminen käy todella kalliiksi.

– Se riippuu esimerkiksi siitä, missä päin asuu. Yhdysvalloissa on kyllä kaikkein köyhimmille ja lapsille ns. julkinen terveysvakuutus, mutta silloin pitää olla todella köyhä. Vaikeinta on ihmisillä, jotka ovat käytännössä köyhiä, mutta eivät ihan pohjalla. Ja silloinhan hoitoa saa, jos voi maksaa sen tai on jonkilainen vakuutus. Monilla ihmisillä ei ole.

Partanen toteaa, että jos Yhdysvalloissaa menee päivystykseen ja on kuolemanvaara, niin sairaaloiden on pakko hoitaa.

Järjestelmä vaikuttanut koronatilanteeseen

– Kongressi on pyrkinyt säätämään erilaisia suojauksia pandemian aikana, mutta Amerikan terveydenhoitojärjestelmä on niin monimutkainen. Tässäkin tilanteessa on paljon tapauksia, että ihmisiä on joutunut sairaalaan ja sitten kun he tulevat kotiin, niin heillä on kymmenien- tai satojentuhansien lasku odottamassa. Sitä tapahtuu nyt koko ajan edelleen.